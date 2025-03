‘Gezichten van Aalsmeer’ in Frans Hals Museum

Aalsmeer – Meer dan 260 selfieportretten van Aalsmeerders kijken je vanaf 4 april aan in de oude zalen van het Frans Hals Museum. Het community- kunstwerk ‘Gezichten van Aalsmeer’ maakt daar deel uit van een groter project dat Gezichten van Noord-Holland is gedoopt. Er zijn kunstwerken te zien uit alle regio’s. De Kunstploeg begeleidt al jarenlang projecten waarin community kunstwerken worden gemaakt. Toen Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer hen benaderde om een project te bedenken, wisten ze dan ook al gauw welke kant ze op wilden. “In 2015 hadden we al eens gewerkt met selfieportretten, dat sloeg enorm aan. De onderzoeksvraag van dit Noord -Hollandse project was ‘Hoe zie jij jezelf?’ De zelfportretten in woord en beeld sloten daar perfect bij aan“, vertelt Femke Kempkes, Kunstploeger en beeldend kunstenaar.

Onderdeel groter geheel

Op linnen doekjes van 14,8 bij 21 centimeter(A5) konden Aalsmeerders zichzelf afbeelden met zelfgekozen tekenmateriaal. De enige eis was dat er getekend zou worden in zwart-wit, zodat de werken samen een eenheid konden vormen. Als achtergrondkleuren van de doeken koos De Kunstploeg voor donkerblauw, olijfgroen, okergeel en zwart. De kleuren refereren aan tegeltjes uit de tijd van veel oud-Hollandse portretten, de inspiratiebron voor dit project. “We wilden zo de oude en nieuwe tijd verbinden,” legt beeldend kunstenaar en Kunstploeger Karin Borgman uit. Ondanks de diversiteit aan stijlen en materialen – realistisch en abstract – vormen de doeken samen een mooi geheel dat we in banen aan elkaar hebben genaaid. Achter op het doekje mochten deelnemers de zin ‘Ik ben…’ afmaken’. Daardoor bestaat het community-kunstwerk uit zelfportretten in beeld én geschrift. “Dat laatste leverde de deelnemers meer hoofdbrekens op dan het portretje met verf”, vult Jan Daalman kunstploeger van het eerste uur aan. Femke: “Als je die teksten leest, zie je wat een enorme verdiepingsslag het portret daarmee krijgt.”

Geen ballotage

De doeken zijn vanaf augustus 2023 gemaakt, thuis, in groepjes of tijdens workshops bij onder meer buurtwerkorganisaties, scholen, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ook met vluchtelingen. “We hebben geen ballotage, iedereen mag altijd meedoen, want het kan niet fout”, vertelt Karin. “Veel mensen zeggen: ‘maar dat kan ik helemaal niet’. Wij zeggen dan: ‘begin maar met een ei’. Achteraf hoor je vaak: ‘ik wist helemaal niet dat ik dit kon.” De Kunstploeg bestond voor dit project uit 260 deelnemers en de kunstenaars Jan Daalman, Femke Kempkes en Karin Borgman. De portretten in het Frans Hals Museum (Vishal) gaan bekijken kan tot en met 7 augustus.

Foto: ‘Gezichten van Aalsmeer’, Kunstploeg.