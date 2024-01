Gezellige VBW-middag op 13 januari

Wilnis – Op zaterdagmiddag 13 januari zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom op een VBW-middag in Wilnis. Een gezellige middag met muziek, poppenkast, Bijbelverhaal en lekker knutselen die start om 14.45 uur. We sluiten om 17.00 af met het lopen van een rondje door het dorp Wilnis waarbij we onze knutsels nodig hebben. Ouders mogen dan natuurlijk gezellig meelopen. Om 17.30 uur zijn we weer terug bij De Roeping waar de VBW-middag gehouden wordt. Je vindt gebouw ‘de Roeping’ in Wilnis-dorp naast de kerk bij de verkeerslichten. Heb je nog vragen mail dan naar vbwwilnis@gmail.com.