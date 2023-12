Gezellige kerstlunch voor ouderen

Aalsmeer – Op vrijdag 8 december stonden ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers van Stichting Ouderen Aalsmeer al vroeg in de ochtend in The Beach om alweer de zevende editie van de jaarlijkse kerstlunch voor ouderen voor te bereiden. The Beach werd prachtig versierd, tafels gedekt, prijzen uitgestald voor de muziek-bingo en in de keuken werd een heerlijke lunch voorbereid. Om 12.15 uur gingen de deuren open en werden de ouderen ontvangen door hun eigen tafeldames, helemaal in stijl en kleur van iedere tafel met een glaasje bubbels.

Kees Markman draaide gezellige Kerstliedjes, maar ook de muziek uit de oude doos werd niet vergeten. Er werd meteen meegezongen, geneuried en meegedeind. Rond 12.45 uur was de zaal gevuld met 150 ouderen en kon het feest echt beginnen. Na een lekker soepje en heerlijke sandwiches was het tijd voor de eerste muziek-bingo waarbij door velen meegezongen werd. En er natuurlijk leuke prijzen werden gewonnen. Hierna kwam de ronde met tulband, kerstbrood en nog een traktatie met heerlijke warme hapjes. Er werden foto’s van alle ouderen gemaakt samen met het Kerstvrouwtje en het Kerstpietje.

Na nogmaals een ronde muziek-bingo was het tijd voor een heerlijk glaasje advocaat met slagroom en werd de tafel rijkelijk gevuld met schalen kerstchocola en zalige gevulde bonbons. Daarna was er een optreden van zanger Peter Marnier. Iedereen zong mee en was vrolijk! Tijdens de Grand Finale werd er door velen de polonaise gelopen. Om 16.15 uur stonden de taxi’s weer paraat om de ouderen naar huis te begeleiden, maar niet zonder een goed gevulde tas met kerststuk, amaryllisbol, heerlijke versnaperingen en natuurlijk hun persoonlijke foto!

Er kan weer terug gekeken worden op een onwijs gezellige middag. Wat geboren is als een Kerstlunch voor een klein groepje ouderen in de ‘schuur’ achter het huis, is uitgegroeid tot een groot spektakel voor 150 ouderen. De initiatiefnemers zijn terecht trots dat dit tot zo’n geweldig evenement is uitgegroeid waar jaarlijks door vele ouderen naar uitgekeken wordt.