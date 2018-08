Gezellige dag voor Robert dankzij Van Gils parfum

Aalsmeer – En de winnaar van de Van Gils parfum is… Robert Stokman! Dit bericht kreeg de inwoner van Aalsmeer te horen via social media nadat hij het gouden ticket in zijn parfumfles van Van Gils aangetroffen had.

Als idee nodigde hij Winston Gerschtanowitz uit om op bloemenveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer de nieuwste mannenparfum van Van Gils te komen promoten. Afgelopen donderdag 23 augustus was Winston al vroeg in de ochtend aanwezig en werd hij door Robert enthousiast rondgeleid door de grootste bloemenveiling ter wereld.

Daarna is er een supergezellige barbecue gehouden op het Surfeiland naast de watertoren voor alle medewerkers en vrienden van Robert. Als klap op de vuurpijl werd Robert een prachtige Weber barbecue met alles erop en eraan cadeau gedaan ter aanvulling van zijn gewonnen prijs. Het was een super geslaagde dag met prachtige boeketten uit Aalsmeer voor de organisatie uitgereikt door gastheer Robert Stokman.