Gezellig in feesttent met brandweerman Sam

Aalsmeer – Brandweerman Sam kwam vandaag, woensdag 5 september, langs in de feesttent op het Praamplein. Ondanks de vele regen en de heftige onweersbuien hebben heel veel kinderen plezier beleefd aan deze vriendelijke blusvriend.

Ook het optreden van de meiden Sarah en Julia viel in de smaak bij de jongens en meisjes en voor de aansluitende meet & greet werd keurig in rijen gewacht. Heel gezellig weer deze Rabo-kindermiddag, waar alle jeugdige inwoners gratis welkom waren.

In de tent is het gelukkig droog gebleven, maar een groot deel van de bezoekers arriveerde wel thuis met natte haren en kleding. En dat is niet zo gek met een dag vol regen. Hopelijk klaart het weer de komende dagen op. Er wachten nog vele leuke evenementen in de feesttent tijdens de Feestweek in Aalsmeer.

Vrienden van Amstel Live

Vanavond wordt het vast ook weer gezellig druk in de tent. De organisatie presenteert ‘Vrienden van Amstel Live’ met optredens van drie bands. De band Clueless met hierin muzikanten van de Bandbrouwerij treden als eerste op, gelijk vanaf de aanvang om 20.45 uur. Ook kan genoten van Hollands Diep en Pater Moeskroen. Dansen mag deze avond! Toegang 5 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de tent. Kijk voor het programma op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 september op de website www.feestweek.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl