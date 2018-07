Gezellige drukte bij Proef Aalsmeer 2

Aalsmeer – De tweede editie van Proef Aalsmeer vond afgelopen vrijdag 13 juli plaats op het Molenplein. Al na de eerste aankondiging liepen inwoners warm voor dit evenement. Vorig jaar was het tot slot bijzonder gezellig en de hapjes en drankjes smaakten prima. In de winkels in het Centrum kon enkele weken voor aanvang gespaard worden voor korting en hier is goed gebruik van gemaakt. In plaats van 15 euro maar 5 euro betalen is een hele leuke aanbieding. Een dag voor aanvang moest de ‘stop’ erop. Er konden geen munten meer gekocht worden in de voorverkoop, maar natuurlijk nog wel op het evenement zelf.

Aan Proef Aalsmeer namen De Osdorper, keurslagerij Ron Steen, bar-restaurant De Praam, het Wapen van Aalsmeer, Martinez Chocolatier en banketbakkerij Ab Muller deel. Het aanbod was hiermee heel gevarieerd. Van delicatessen met kaas en worst, warm vlees van de grill, diverse vleesspecialiteiten en paprikasoep tot als ‘toetjes’ bonbons of macarons.

Livemuziek en springkussen

Overdag is hard gewerkt om het plein feestelijk aan te kleden met kramen en een grote tent waaronder de bezoekers op lange zittafels konden plaatsnemen. Gelijk vanaf de aanvang aan het einde van de middag was het druk en tot ver na negenen ’s avonds is genoten van dit eet- en drnkfestijn met ook leuke livemuziek en voor de jongste bezoekers een springkussen.

Ondernemers tevreden

De organisatie, Meer Aalsmeer Winkeldorp, is tevreden. “Wat een gezelligheid en enthousiasme tijdens deze tweede editie. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”, is te lezen op de gezamenlijke facebook-pagina. Het is natuurlijk nog niet zeker, maar Proef Aalsmeer nummer drie gaat er in 2019 vast weer komen. Na zoveel positieve reacties verdient dit festijn het om een traditie te worden zo net voor de zomervakantie.