De Ronde Venen – Van de Klok, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Zondag Ontwikkeling zijn al geruime tijd betrokken bij de aankoop en ontwikkeling in Wilnis en partijen gaan gezamenlijk aan de slag in het gebied De Maricken II. De Maricken II is een gebiedsontwikkeling aan de rand van Wilnis, waarvoor BPD samen met Blauwhoed een stedenbouwkundig plan heeft gemaakt. Zondag Ontwikkeling zal in het plan 32 woningen in ontwikkeling gaan nemen. Aannemer Van de Klok zal voor zowel BPD als voor Zondag Ontwikkeling een groot deel van de woningen bouwen. Vorige week feliciteerden Harold van Rooijen (Van de Klok), Bob Bax (Zondag Ontwikkeling) en Peter van Oeveren (BPD) elkaar met de getekende overeenkomst tijdens een feestelijk moment.

Klimaat adaptieve woonwijk Maricken II

De locatie Maricken II is gelegen ten zuiden van de Mijdrechtse Dwarsweg en ten westen van de Ingenieur Enschedeweg (N212) aan de rand van Wilnis in de Gemeente Ronde Venen. Hier worden 640-650 woningen gerealiseerd in een landelijk-dorpse sfeer die aansluit bij Wilnis. In het plan komt 30% sociale huur en 20% betaalbare huur en koop. 50% van de woningen wordt vrije sector koop of huur. Deze woonbuurt, met ongeveer 200 appartementen en 450 grondgebonden woningen, kent straks een grote variatie in woningtypes, een mix aan prijsklassen en zowel huur als koopwoningen voor een brede doelgroep. Zo kunnen zowel jong als oud(er) hier een nieuwe woonplek vinden. In het plan zijn er volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de groene parkzone of autovrije woonstraten. Het plan is klimaat adaptief en op natuurlijke wijze verbonden met groene woonstraten. Twee nieuwe HOV-bushaltes nabij de hoofdontsluiting zorgen ervoor dat de locatie ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar wordt. De herziening van het bestemmingsplan is nu in procedure. De verwachte start van de verkoop is medio 2025 gevolgd door de start van de bouw begin 2026.

