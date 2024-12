Gevarieerde expositie Hedy Jagtman

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen is van 5 tot en met 21 december een expositie ingericht met werk van Hedy Jagtman. De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en is gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom 3 in Mijdrecht.

Hedy is al sinds haar jeugd creatief bezig. Tijdens deze expositie krijg je een goed beeld van al haar passies, zoals beelden, schilderijen, collages en creaties met naald en draad. Rond 2000 maakte Hedy haar eerste beeldje van speksteen tijdens een vakantie in Doetinchem. Sinds oktober 2014 heeft ze het beeldhouwen actief opgepakt. Eerst bij Corinne Bredemeijer’s ‘Atelier van Steen tot Beeld’ en sinds een aantal jaren volgt zij regelmatig workshops bij Marjolein Berger-Vos van IntoTuition en Ella de Nijs van Stichting Crea. Vooral omdat het leuk is om samen met anderen te werken en elkaar te inspireren. Daarnaast werkt Hedy in Mijdrecht thuis in haar atelier en buiten in haar tuin aan haar beelden. Voor haar schilderijen werkt Hedy met diverse materialen zoals pastelkrijt, acrylverf, bijenwas en natuurlijke materialen. Sinds 2023 werkt zij bijvoorbeeld met het Ginkgo blad. Voor haar collages, een passie die zij ruim twintig jaar beoefent, ‘schildert zij met papier’. Tijdens de expositie geeft zij, bij voldoende belangstelling, elke week een workshop collage maken. Neem vrijblijvend contact op als je hiervoor belangstelling hebt.

Sinds 2021 heeft Hedy het borduren weer opgepakt en volgt zij haar eigen weg hierin. Naast transparante stoffen gebruikt zij ook linnen en katoen, vaak eerst geverfd met natuurlijke producten. Meestal tekent zij een blad of bloem na, waarna zij deze gaat borduren op een doek of zij maakt werk uit de vrije hand.

Meer informatie: www.hedyjagtman.nl of haar Facebook-pagina ‘Beelden-en-meer’. Voor nadere informatie over KunstRondeVenen of de aangesloten kunstenaars kun je terecht op www.kunstrondevenen.nl of de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

Foto is aangeleverd.