Getuigen gezocht van mishandeling in Hornmeerpark

Aalsmeer – Op maandag 4 oktober heeft er een mishandeling plaatsgevonden in het Hornmeerpark. Omstreeks kwart over negen in de ochtend liep het 77-jarige slachtoffer in het Hornmeerpark en liet zijn hond uit. Op enig moment komt hij een man tegen die zijn twee honden uitliet.

Er ontstaat een gesprek tussen het slachtoffer en de man, waarna de 77-jarige vanuit het niets geslagen wordt. Het slachtoffer valt en is enige tijd buiten bewustzijn. Hij weet hulp te vinden waarna de politie voor hem wordt ingeschakeld. Tot op de dag van vandaag heeft hij veel last van deze mishandeling, zowel mentaal als fysiek.

De recherche is op zoek naar de verdachte die hiervoor verantwoordelijk is. Ten tijde van de mishandeling had de verdachte het volgende signalement: Blanke huidskleur, wit/grijs achterover gekamd haar, 50 tot 60 jaar, 1.80 tot 1.85 meter lang, netjes gekleed en hij sprak Nederlands. De honden van de verdachte zijn van het ras Stafford, beiden zwart/bruin waarvan één een opvallende witte vlek op de borst heeft.

Wie meer weet over deze mishandeling, aanslaat op het signalement van de verdachte en/of de honden wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het proces-verbaalnummer is 2021203216.