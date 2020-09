Getuigen gezocht: Flinke schade door praam

Aalsmeer – Na het ‘stukkie varen’ door een kleine dertig pramen op zaterdag 12 september is een aantal boten op de Westeinderplassen gebleven. Pas later in de avond vertrokken de laatsten richting de havens.

Tijdens deze avondtocht is een praam met penta tegen de boot van Helmuth Harting aangevaren. Hij was op de boot aanwezig en lag te slapen, maar is van de klap wel wakker geworden. De schade met de schipper regelen bleek geen optie, de schipper is er na de ‘botsing’ direct vandoor gegaan. Er werd vol gas doorgevaren naar de Westeinderplassen.

De boot van de familie Harting lag afgemeerd bij de doorvaart bij de Willem Barendsz verkenners. “De praam moet blauwe verf aan zijn linkervoorkant hebben”, aldus Helmuth. De boot is behoorlijk beschadigd. De houten gangen zijn gekraakt.

Er is op Facebook een oproep gedaan voor getuigen en aan de schipper is gevraagd zich te melden om de schade onderling te regelen. Bij de politie is aangifte van de vernieling gedaan. Wie meer informatie heeft, kan ook contact opnemen met de politie via 0900-8844.