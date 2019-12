Getuigen gezocht: Auto flink beschadigd

Aalsmeer – Op dinsdag 10 december om 07.25 uur draaide een vrachtwagen, met een trailer waar balken op lagen, plotseling linksaf bij de stoplichten bij de Mc. Donald’s van Hoofddorp aan de Kruisweg (N196).

Door de uitstekende balken is de lichtgrijze Opel Zafira van Marja van Eggermond flink beschadigd.

De ‘aanrijding’ is gebeurd op het weggedeelte (vanaf Aalsmeer) richting Hoofddorp centrum. Heeft iemand hier misschien iets van gezien of kent iemand de eigenaar van deze trailer?

Marja zou het fijn vinden als er contact met haar wordt opgenomen via 06-38588072 of via mareggermond@gmail.com.