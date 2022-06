Geslaagde zeepkistenrace Antoniusschool

Kudelstaart – De kinderen van de Antoniusschool uit Kudelstaart hebben er vier jaar op moeten wachten, maar vorige week dinsdag was het zover: Er werd weer een Zeepkistenrace georganiseerd. In flink wat schuurtjes is hard geknutseld en de nodige testritjes gingen er aan vooraf. Maar liefst 20 karren van kinderen uit alle leerjaren werden vroeg in de ochtend geparkeerd op het schoolplein om te showen. Alle schoolkinderen kinderen mochten in de ochtend beoordelen welke wagen ze het mooist vonden.

Begin van de middag stuurden de coureurs hun karren naar de startopstellen bovenaan de hoogte van de Madam Curriestraat. Na een flinke zet van leerlingen uit groep 8 was het de kunst om in de scherpe bocht te overleven, het stoepje op te komen en zo ver mogelijk op het schoolplein te eindigen. Uiteraard was de hele school present om de racers onder luid applaus aan te moedigen.

Meedoen belangrijker dan winnen

Bryan Joustra wist met zijn groene Porsche maar liefst 195 meter ver te komen en ging daardoor met de grote prijs naar huis. Het Hans&Grietje huisje kon de meeste stemmen van de publieksjury in ontvangst nemen terwijl de pechprijs naar de gebroeders Pickee ging met hun Rugy wagen. Doordat het startnummer in het gezichtsveld waaide van de jonge chauffeur verloor hij de macht over het stuur en belandde naast de baan. Gelukkig vielen er geen gewonden in het publiek maar de schrik was er wel. Mike en Max kregen met hun Bullit Bull de prijs voor hun meest zelfgemaakte kar, zij hadden daar samen veel energie in gestopt.

Hulde aan alle deelnemers voor hun dappere poging, mee doen is immers belangrijker dan winnen. Al met al werd het een middag vol plezier en creativiteit. Nu is de hoop er uiteraard dat de volgende race niet weer 4 jaar op zich zal laten wachten, want dit smaakte zeker naar meer! Een volledig filmverslag met beelden van alle deelnemers is te vinden op de site van school www.rkantonius.nl

Foto’s: Stephan Pickee, Atlas Fotografie