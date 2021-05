Geslaagde Hike bij scouting Wiol & Willem Barendsz

Aalsmeer – Na een lange voorbereiding is afgelopen zaterdag 15 mei een hike georganiseerd door Scouting Wiol & Willem Barendsz voor (oud)scouts, maar ook voor sportieve wandelaars. De hike bestond uit vele puzzels, een podcastverhaal en gps en kompaswerk om de weg te kunnen vinden.

De deelnemers vertrokken zaterdagochtend per fiets richting De Kwakel, daarna te voet richting het Noorden om daar op de Nieuwkoopse Plassen een stukje te roeien naar de overkant. Aan de overkant gekomen, liepen ze door het mooie natuurgebied van de Groene Jonker, waar ze hun fiets konden vinden om het laatste stuk naar Aalsmeer te kunnen afleggen. De hele route bestond uit 19 kilometer fietsen, 19 kilometer wandelen en 4 kilometer roeien. De eerste deelnemers waren rond 18.00 uur terug en de laatste om 20.00 uur. Het was een sportieve en geslaagde dag.

De winnaars van de Hike: Roy van Diemen, Robbert-Jan van Duijn en Arnaud Brouwer.

Jaarlijks wordt ergens in Nederland een hike gehouden. De deelnemers hebben dan alles mee in hun rugzak om vier dagen te trekken door de bossen, te koken op gastoestelletjes en te slapen in tentjes. Zeer primitief met een uitdaging. Helaas door corona was het vorig jaar en dit jaar niet mogelijk, waardoor gekozen is voor het organiseren van deze alternatieve hike.

Lijkt het jou leuk om volgend jaar op Hemelvaartsdag ook zo’n uitdaging aan te gaan? Kijk dan voor meer informatie op https://www.scoutingwwb.nl/activiteit/hike/info