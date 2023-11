Geslaagde “Flitsontmoeting” Thamerkerk￼

Uithoorn – Leuke gesprekken, gezelligheid, een hapje en een drankje: in de Thamerkerk vond afgelopen zaterdag de eerste editie van “Flitsontmoeting” plaats. De bijeenkomst maakte deel uit van Dit Zijn Wij Uithoorn!, een project om de sociale cohesie en verbinding binnen gemeente Uithoorn te vergroten. De deelnemers van Flitsontmoeting gingen zaterdag op speelse manier met elkaar in gesprek. Bij binnenkomst werd gevraagd of ze hun naam op een naamkaartje wilden zetten. Vervolgens kregen ze niet hun eigen naamkaartje maar dat van een ander, met de opdracht: zoek degene die jouw naamkaartje heeft! Dat leverde leuke ontmoetingen op.

Wethouder José de Robles kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. “Op deze manier gaan mensen vanzelf in gesprek, ook met volslagen onbekenden. Leuk om te zien dat deelnemers zo enthousiast waren. Het was oprecht gezellig. Ik zag mensen met elkaar praten die elkaar in het dagelijks leven niet zo snel ontmoet zouden hebben. Met Dit Zijn Wij Uithoorn! willen we inwoners dichter bij elkaar brengen, ongeacht leeftijd, afkomst of woonplaats. Onbekend maakt immers onbemind. We organiseren daarom telkens kleinschalige bijeenkomsten. We kunnen de sociale cohesie niet in één keer vergroten, het is een project van de lange adem. Ik nodig inwoners van harte uit om mee te doen!”