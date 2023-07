Geslaagde en drukbezochte toernooien weekend bij Qui Vive￼

Uithoorn – Op zaterdag 1 juli werd het jaarlijkse Chillywood hockeytoernooi gehouden bij Qui Vive. Teams uit de wijde omgeving waren de afgelopen maanden benaderd om zich in schrijven voor een gezellig, afsluitend toernooi en 19 teams met de leeftijd onder 14 kwamen daardoor deze ochtend vol enthousiasme en verkleed als echte sterren naar Qui Vive toe. Het weer werkte in de ochtend niet helemaal mee maar dat mocht de pret niet drukken. Naast prijzen voor de leukste aankleding, winnaars bij de snelheidsmeter en het voetbalspel, werden er ook Oscars uitgereikt aan de winnaars per poule!



Regenboogtoernooi

Zondag 2 juli was het wèèr een drukke dag bij Qui Vive en was het complex omgetoverd met veel kleur gezien deze dag het Regenboogtoernooi op het programma stond (voor jongens en meisjes onder 12). Ook hier was aan het einde van deze dag een prijs voor het best verklede team en werd er de hele dag gehockeyd voor de beker.

Het was een gekleurde, sportieve dag met perfect hockeyweer. In tegenstelling tot de dag ervoor waarbij het water vanzelf op de velden terecht kwam, moesten deze dag de sproeiers wel meerdere keren even aan om het veld goed bespeelbaar te houden.