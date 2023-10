Geslaagde duurzaamheidsactie Legmeer-West

Uithoorn – Op zaterdagmiddag 14 oktober organiseerde gemeente Uithoorn een duurzame actie in Legmeer-West. Afgelopen zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur kwamen tussen de buien door enthousiaste inwoners naar het speeltuintje bij Rugstreeppad in Legmeer-West om een tegel uit hun tuin in te leveren. Verschillende soorten en maten tegels werden uit de fietstas of -mand gehaald. Geen één tegel kwam uit de kofferbak van de auto. Iedereen kwam op de fiets. Een plantje kwam er in de fietstas of -mand voor terug. Dat was toch wel een stuk lichter!

De meesten gaven aan het plantje dezelfde dag nog te willen planten. Niet iedereen was op de hoogte van de actie. Regelmatig stopte een auto om te vragen wat er aan de hand was. De meeste mensen reageerden positief op de uitleg en moedigden de gemeente aan om dit vaker te doen.

Kans gemist? Op 4 november tussen 11.00 en 15.00 uur tijdens het Klimaatplein (op het Amstelplein) wordt deze geslaagde actie herhaald. U kunt uw tegel(s) daar inleveren. Een plantje staat voor u klaar.