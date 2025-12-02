Geslaagde bingomiddag bij De Vinkeveense Steupels

Vinkeveen – Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels kan terugkijken op een bijzonder geslaagde december bingomiddag afgelopen weekend in dorpshuis De Boei in Vinkeveen.

Het was een gezellige bijeenkomst waar maar liefst 90 bingospelers aanwezig waren. De sfeer zat er vanaf het begin goed in en er werd fanatiek gestreden om de prachtige december prijzen. Alle prijzen waren beschikbaar gesteld door de lokale middenstand, waarvoor de vereniging veel dank uitspreekt; van praktische huishoudelijke artikelen tot feestelijke verrassingen. Naast de bingo zorgde ook de loterij voor extra spanning en plezier.

De Vinkeveense Steupels zijn trots op de grote opkomst en de enthousiaste reacties van de deelnemers. “Het is geweldig om te zien hoe het dorp samenkomt voor zulke activiteiten”, aldus de organisatie. De opbrengst van de bingo middag komt volledig ten goede aan ouderen middagen die vereniging meerdere malen per jaar organiseert in Maria Oord. Meer informatie en komende activiteiten in het jubileumjaar: www.desteupels.nl.

Foto: aangeleverd.