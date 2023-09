Geslaagde bijeenkomst nieuwbouwproject De Nieuwe Connectie  ￼

Uithoorn – In Uithoorn op het voormalig Connexxion terrein verrijst straks een nieuwe woonwijk bestaande uit een mix van 46 rijwoningen, 16 twee-onder-een-kapwoningen en 22 appartementen. De appartementen zijn bestemd voor de sociale huur en de overige woningen zijn allemaal koopwoningen. Veel van deze woningen zijn al verkocht en afgelopen week konden de kopers van dit nieuwbouwproject de locatie bezoeken. Een bijzondere kans om een keer een deel van de huidige opstallen van de voormalige busremise te bezoeken. Veel kopers en geïnteresseerden hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt. Mede door de zonnige omstandigheden was het een geslaagde bijeenkomst.

Het project wordt ontwikkeld en gerealiseerd door UBA Bouw | Projectontwikkeling te Uithoorn. De directie had nog een mooie verrassing de kopers. Zij kondigde aan dat het project definitief gaat starten, omdat inmiddels in korte tijd ca. 85 % van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Niets staat de start van dit project meer in de weg. De kopers kunnen op korte termijn de uitnodiging van Notaris Akkermans verwachten om de grond in eigendom te krijgen.

Er zijn nog een beperkt aantal twee-onder-een-kapwoningen met garage te koop. Alle woningen zijn gasloos en energiezuinig. Ook de sneltram/Uithoornlijn met een rechtstreekse verbinding naar Amstelveen en Station Amsterdam Zuid met de opstapplaats op loopafstand is een groot pluspunt van deze locatie.

Belangstellenden voor de twee-onder-een-kapwoningen kunnen zich alsnog inschrijven via de projectwebsite of een van de twee verkopende makelaarskantoren (Koop Lenstra Makelaars, 0297-524 124 en EKZ | Makelaars 0297-567 863) benaderen voor het maken van een persoonlijke afspraak voor een vrijblijvend gesprek. De actuele verkoopstand is, real time, te zien op de projectwebsite www.denieuweconnectie.nl.