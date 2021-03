Geslaagd voor theorie- verkeersexamen

Kudelstaart – Dinsdag 30 maart deed groep 7 van OBS Kudelstaart mee aan het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. In de weken voorafgaand aan het examen werd er thuis en op school al hard geoefend, er werden proefexamens gemaakt en de leerlingen deden in de klas een verkeersbordenbingo. Alles om ervoor te zorgen dat ze op en top voorbereid het examen in gingen. En met succes. Alle kinderen zijn geslaagd voor het theorie examen. Op 18 mei gaan de kinderen de theorie in de praktijk brengen met het praktisch verkeersexamen.