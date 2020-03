Gerbera kwekerij Zwart maakt ouderen blij

Regio – Ook de kwekerijen hebben het slecht door de Coronacrisis. Zonnehuis Majella kreeg altijd een hele ton Gerbera’s gesponsord voor het bloemschikken van Gerbera kwekerij Zwarts. De activiteitenbegeleidster Sharina Heesen belde vorige week met Simon Zwarts, om te vragen hoe het ervoor stond. En dit was helaas niet best. Simon vertelde dat alles weggegooid zou worden en dat hij graag heel Zonnehuis Majella vol zou willen stoppen met Gebera’s. Dit lieten zij zich niet voor de tweede keer zeggen. Met een collega is Sharina naar Zwarts toegereden en zij hebben beide auto’s volgeladen. Het voelde een beetje gek maar wij waren Zwarts vooral erg dankbaar. Met auto’s vol fel gekleurde Gerbera’s reden zij terug. Ze hebben de ingang helemaal volgebouwd met Gerbera’s zodat personeel, vrijwilligers, bezoekers en andere partijen die zich ondanks de crisis blijven inzetten, volgepakt met bloemen de deur uit konden gaan. Ook de Kom in Mijdrecht werd voorzien van de nodige Gerbera’s om daar de bewoners extra sterkte te wensen in deze tijd. Deze bakken waren in de middag al leeg dus werden er weer nieuwe gehaald. Het is voor iedereen een rare tijd, maar zo kun je toch elkaar helpen. En nu maar hopen dat al deze ondernemers ook weer geholpen worden als de tijd daar is.