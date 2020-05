Genieten van eerste ‘buiten 10’ bij Target

Kudelstaart – Ook op Hemelvaartsdag werd er bij handboogvereniging Target geschoten bij heerlijke temperaturen. Dit was de derde keer dat er geschoten werd na de versoepeling van de Corona maatregelen en het is duidelijk dat nog niet alle leden hun wekelijkse ritme alweer terug hebben. Met 10 tot 15 schutters op een avond is er sprake van een weifelend begin.

Het bestuur van Target heeft echter goede hoop dat, indien de weersomstandigheden zich positief blijven ontwikkelen, er zeker sprake zal zijn van grotere opkomsten.

Voor Marijke Eisen (zie foto) was het wel een bijzondere avond. Zij schoot haar eerste buiten 10, een prestatie die zij met enthousiasme beleefde. Marijke is nog niet heel lang lid van Target, maar met haar inzet en medeleven bij alles wat er bij Target gebeurt is zij zeker een welkome aanvulling binnen de club. Op Hemelvaartsdag was het de eerste keer dat zij buiten schoot. Het is te wensen voor Marijke dat er nog vele voltreffers mogen volgen.

Meer weten over handboogsport in de regio? Kijk dan op www.hbvtarget.nl