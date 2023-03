Generaties komen samen in N201 voor kunstproject

Aalsmeer – Een uitwisseling tussen generaties muziekliefhebbers, daar zorgde de bijeenkomst van Sander Bosman voor afgelopen zaterdag 11 maart in N201. Zijn vraag naar verhalen en beelden van weleer van de geschiedenis van de feesten en muzikale activiteiten in Aalsmeer en dan specifiek rondom de kruising Zwarteweg en de huidige N196 deed oude fotoalbums open slaan en verhalen opgedist worden. Prachtig hoe ervaringen en belevenissen werden gedeeld, van het bouwen van decors in de luilak tent, het rondlopen met pakken geld om Herman Brood te zoeken om uit te betalen, de gedrevenheid van de vrijwilligers en het enorme plezier wat men met elkaar had. Het was bijzonder hoeveel er georganiseerd werd; van de Madness feesten in de oude katholieke school in Kudelstaart, de concerten bij Boerenvreugd, optredens van nationale beroemdheden in de luilaktent (De Dijk, Golden Earring), de oude Blieb tot het opbouwen van het toenmalige jongerencentrum Kaôetsjôek. Bijzonder was dat de bijeenkomst georganiseerd was in het huidige muziekcentrum/club N201 waar het nog altijd bruist van muzikale activiteiten; bands repeteren hier, muziek-lessen worden gegeven, optredens vinden plaats en er worden dance avonden georganiseerd. Een hele nieuwe generatie die zich sterk maakt voor muziek en verbinding. Voor Sander was de middag erg geslaagd: “Er is heel veel materiaal beschikbaar gekomen uit oude albums en ontwerpen van affiches. Hierdoor laat ik me inspireren voor mijn ontwerpen voor de kunstkasten bij de rotonde aan de Zwarteweg.” Wie nog input heeft voor Sander kan dit mailen naar kunstkast@hotmail.com.

Kunstkasten langs N196

Deze meeting is nummer twee van het project ‘de ge schie de nis ligt er on der’ waarvoor kunstenaars verhalen in Aalsmeer ophalen om tot ontwerpen te komen voor de kunstkasten langs de Burgemeester Kasteleinweg (n196). Het volgende project is voor de Kunstploeg die aan de slag gaat met het gebied rondom de Mensing-laan, wordt vervolgd!

Foto’s: www.kicksfotos.nl