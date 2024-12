Gemeenteraad stemt voor nieuwbouw zwembad

Aalsmeer – De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de plannen voor een nieuw zwembad bij multifunctioneel sportcomplex De Waterlelie. Tijdens de raadsvergadering van 12 december werd een krediet van ruim € 25 miljoen voor de realisatie van dit project verleend. Hiermee behoudt Aalsmeer een belangrijke voorziening voor inwoners.

Het huidige binnenzwembad is verouderd en kan niet meer gerenoveerd worden. Vervangende nieuwbouw is daardoor de enige optie. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt voor het nieuwe zwembad, variërend van een basisvariant met weinig recreatieve waarde tot een uitgebreide variant met veel recreatieve elementen. De raad heeft zijn voorkeur heeft uitgesproken voor de tussenvariant (scenario 2). In dit scenario wordt een nieuw binnenzwembad gerealiseerd bestaande uit: een 25 meter wedstrijdbad van 6 banen met beweegbare bodem, een 25 meter wedstrijdbad/doelgroepenbad van 4 banen met beweegbare bodem en een recreatiebad van 250 vierkante meter nader vorm te geven in de volgende fase

Bewegen, ontmoeten en plezier

Bart Kabout (wethouder Sport) is blij met het besluit: “Na vijftig jaar is het huidige Zwembad De Waterlelie aan het einde van zijn levensduur. We zijn blij dat de gemeenteraad – net als het college – het belang van behoud van het zwembad onderschrijft. Het gekozen scenario is een mooie balans tussen enerzijds het overeind houden van een cruciale voorziening voor het geven van zwemlessen, en anderzijds een fijne plek waar al onze inwoners kunnen bewegen, ontmoeten en plezier beleven.”

Het nieuwe zwembad wordt op hetzelfde terrein gebouwd aan de Dreef waar het zwembad nu gevestigd is. Er is een inpassingsplan gemaakt waarbij het zwembad open kan blijven tijdens de nieuwbouw. Daarnaast worden toekomstbestendigheid en duurzaamheid belangrijke pijlers in het ontwerp.

Nu het krediet beschikbaar is gesteld, gaat het project een volgende fase in. Hierin wordt onder andere het programma van eisen opgesteld, waarvoor input van gebruikers en inwoners wordt gevraagd. Er gaat een aanbesteding plaatsvinden en een vergunningstraject doorlopen worden. De start van de bouw is nu voorzien na de zomer in 2026, de opening van het nieuwe zwembad staat gepland voor 2028.