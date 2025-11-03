Gemeenteraad stelt begroting 2026 vast

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdagavond 30 oktober unaniem de programmabegroting 2026 vastgesteld. De begroting sluit en geeft een overzicht van alle plannen en activiteiten die de gemeente komend jaar wil uitvoeren, onder andere op het gebied van wegen, groen, scholen, bedrijventerreinen, voorzieningen, nieuwe woningen en veiligheid. In totaal beslaat de begroting een bedrag van ongeveer 160 miljoen euro.

Het was dit jaar een flinke opgave om de begroting sluitend te krijgen. Er komen steeds meer taken op de gemeente af terwijl de financiële bijdrage van het Rijk achterblijft. Eerder dit jaar gaf het college aan alleen met een aantal bezuinigingen en een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) de begroting sluitend te krijgen. Door continue strategisch en efficiënt naar de meerjarenbegroting te kijken, en als gevolg van een hogere bijdrage van het Rijk heeft de gemeenteraad, op voorstel van het college, nu besloten van die bezuinigingen af te zien. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de verhoging van de OZB

Betaalbare woningen en sterke economie

Wethouder Anja Vijselaar (Financiën) is blij met het besluit en de steun van de gemeenteraad voor de begroting. “Het is fijn dat we de begroting sluitend hebben gekregen zonder hard in te grijpen of kosten voor inwoners fors te verhogen. Dit is de laatste begroting van dit college voor deze bestuursperiode. Met deze begroting voeren we de plannen, zoals verwoord in het coalitieakkoord ‘In ’t hart’, verder uit. We hebben onder andere gewerkt aan de bouw van meer en betaalbare woningen voor onze inwoners, aan betere en veiligere mobiliteit, aan verbetering van de openbare ruimte, aan een sterke economie en een sociale gemeente. Bijna alle ambities uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd en daar zijn we trots op.’’

Bibliotheek

De gemeenteraad heeft de begroting op een punt gewijzigd vastgesteld. In de begroting zoals die voorlag, stond dat de bibliotheek komend jaar 20 duizend euro minder subsidie zou krijgen, omdat de bibliotheken in Vinkeveen en Wilnis gaan verhuizen naar De Boei en de Willisstee. De verhuizing in Vinkeveen zal echter pas op zijn vroegst rond de zomer plaatsvinden en in Wilnis pas veel later. Daarnaast vervult de bibliotheek een steeds belangrijker taak op het gebied van preventie en informatievoorziening. De gemeenteraad nam daarom unaniem een amendement (wijzigingsvoorstel) aan om komend jaar de bijdrage aan de bibliotheek niet met 20 duizend euro te verlagen.

Via www.derondevenen.raadsinformatie.nl is de bespreking van de begroting in de gemeenteraad na te kijken. Ook zijn via de website alle stukken te vinden. Via https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl is de vastgestelde begroting voor 2025 in te zien.

De gemeenteraad heeft de begroting 2026 vastgesteld. Foto: archief.