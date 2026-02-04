Gemeenteraad De Ronde Venen slaat alarm

De Ronde Venen – Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft op 27 november 2025 het Ontwerp-Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) vastgesteld. Sinds 6 januari ligt het plan ter inzage. Daarmee is de officiële zienswijzentermijn gestart waarin gemeenten, organisaties en inwoners hun oordeel kunnen geven over het provinciale beleid voor het landelijk gebied. CDA en Ronde Venen Belang vinden het UPLG en het hele proces een slechte zaak.

UPLG staat voor Utrechts Programma Landelijk Gebied, een provinciaal plan voor de provincie Utrecht (2026-2035) om het landelijk gebied te behouden en te versterken, gericht op samenhang tussen water & bodem, natuur, klimaat en landbouw, en om de stikstofcrisis aan te pakken door boeren perspectief te bieden. Dit programma, dat in concept beschikbaar is, wil de vergunningverlening vlot trekken en een einde maken aan de impasse in het buitengebied, met concrete maatregelen voor bijvoorbeeld duurzame landbouw en natuurherstel.

De gemeenteraad van De Ronde Venen laat dat moment niet voorbijgaan. De raad heeft een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om namens de gemeente een duidelijke zienswijze in te dienen. Het initiatief voor de motie komt van het CDA en Ronde Venen Belang en werd mede gesteund door VVD, ChristenUnie-SGP, Seniorenpartij, Lokaal en Fair De Ronde Venen en 50PLUS.

Groeiende kritiek

Aanleiding voor de motie is de groeiende kritiek vanuit de agrarische sector op het Ontwerp-UPLG. Boeren maken zich zorgen over de snelheid waarmee maatregelen worden ingevoerd, de stapeling van regels rond stikstof, water en natuur, en de gevolgen daarvan voor vergunningverlening en investeringszekerheid. Ook leeft de vrees dat het programma, zoals het er nu ligt, onvoldoende perspectief biedt voor een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Met de motie wil de raad richting geven aan de gemeentelijke reactie op het Ontwerp-UPLG. Centraal staat het behoud van een economisch rendabele en duurzame landbouw in De Ronde Venen. De raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor de gevolgen van provinciale keuzes voor lokale agrariërs en pleit voor maatwerk, rechtszekerheid en een realistisch tempo waarin maatregelen worden ingevoerd.

Volgens de gemeenteraad is het UPLG geen vrijblijvend document. Het programma zal richtinggevend zijn voor toekomstige regelgeving, vergunningverlening en gebiedsprocessen. Juist daarom, zo stelt de raad, is het cruciaal dat De Ronde Venen zich nu duidelijk uitspreekt richting de provincie Utrecht.

Willem van Schaick, agrariër en raadslid namens het CDA, noemt dit een belangrijk moment: “Het Ontwerp-UPLG ligt nu ter inzage. Dan moet je als gemeente laten zien waar je staat. Boeren voelen zich nu te vaak overvallen door regels die grote gevolgen hebben voor hun bedrijf. Verduurzamen kan en moet, maar alleen als daar een eerlijk en haalbaar perspectief tegenover staat.”

Ook mede-initiatiefnemer Serge Kraaikamp, raadslid van Ronde Venen Belang, benadrukt het belang van de zienswijzenfase: “Dit gaat niet over papier en plannen, maar over het dagelijks werk en de toekomst van mensen in ons buitengebied. Als beleid te ver van de praktijk af komt te staan, verlies je draagvlak. Juist nu moeten we als gemeente kleur bekennen: wij steunen de boeren!”

Het college zal, in lijn met de aangenomen motie, binnen de lopende termijn een zienswijze opstellen en indienen. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de inhoud.

Op de foto: Willem van Schaick (rechts), agrariër en raadslid namens het CDA, noemt dit een belangrijk moment: “Het Ontwerp-UPLG ligt nu ter inzage. Naast hem Serge Kraaikamp. Foto: aangeleverd.