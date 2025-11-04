Gemeenteraad akkoord aankoop grond voor aanleg combibaan

De Ronde Venen – De gemeenteraad is donderdag 30 oktober unaniem akkoord gegaan met de aankoop van 18 hectare grond langs de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis voor onder meer de aanleg van een combibaan. Een combibaan kan door (zomer)sporten als atletiek en skeeleren worden gebruikt. In de winter kan de baan, als het vriest, onder water worden gezet zodat schaatsers er terecht kunnen.

Voor de combibaan is ongeveer twee hectare van het perceel nodig. Dat betekent dat op de aangekochte grond ook ruimte is voor andere ontwikkelingen en voorzieningen. Zo zou een deel van de grond gebruikt kunnen worden voor andere sportvoorzieningen, woningbouw, flexwoningen, bedrijventerrein, recreatie of natuur. Het college van B en W gaat in een notitie op een rij zetten hoe, naast de aanleg van de combibaan, het overige deel van het perceel kan worden ingericht. Deze notitie wordt voor de zomer van 2026 aan de gemeenteraad aangeboden.

Wens in vervulling

Met de aanleg van een combibaan gaat een langgekoesterde wens in vervulling. In het coalitieakkoord ‘In het hart’ is afgesproken dat het college op zoek zou gaan naar een locatie voor de combibaan. Wethouder Maarten van der Greft (Sport) is dan ook verheugd dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om het perceel grond aan te kopen en daarmee de weg voor de aanleg van een combibaan vrij te maken. “De baan maakt het mogelijk hardloop- en skeelerwedstrijden te organiseren, maar ook schaatsmarathons op natuurijs. Hoe mooi is het dat we inwoners over een paar jaar kunnen laten lopen, skeeleren of schaatsen op een baan op een mooie en goed toegankelijke plek in onze gemeente.’’

Efficiënt en toekomstbestendig

Ook wethouder Anja Vijselaar (Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling) is enthousiast. “De aangekochte grond biedt naast de combibaan ook ruimte voor andere maatschappelijke doelen en ontwikkelingen. Door de grootte van het perceel kunnen we de ruimte efficiënt en toekomstbestendig inrichten. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld sportvoorzieningen, kleinschalige woningbouw, flexwoningen, bedrijventerrein, recreatie of natuur.’’

Eerste stap in de aanleg van de combibaan is het aanbrengen van een zandpakket van 2,75 meter om de veengrond te laten inklinken. Op die manier ontstaat er een stevige ondergrond. De voorbelasting start na de zomer van 2026. De inrichtingswerkzaamheden volgen daarna. Een eerste prognose is dat de baan in 2029 in gebruik kan worden genomen.

Raadsleden, wethouders en leden van de stichting Combibaan hebben hun hardloopschoenen en schaatsen alvast meegenomen naar de plaats waar de baan moet komen en kunnen nauwelijks wachten totdat de nieuwe combibaan is gerealiseerd. Foto: aangeleverd.