Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt in De Willisstee

De Ronde Venen – In De Willisstee in Wilnis vindt woensdag 7 januari de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in combinatie met de kramenmarkt plaats. Alle inwoners en ondernemers uit De Ronde Venen zijn van harte welkom om langs te komen tijdens deze gezellige bijeenkomst, die de start van het nieuwe jaar markeert. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 22.00 uur en biedt voor iedereen interessante en leuke elementen.

Bezoekers van de gecombineerde nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt ontvangen bij aankomst in De Willisstee een winters drankje en er staat wat lekkers klaar. Binnen zijn er verspreid over de Willisstee horecapleinen waar bezoekers gratis koffie, thee of iets fris kunnen bestellen.

Op de kramenmarkt staan tientallen verenigingen en organisaties op een speelse manier opgesteld, gegroepeerd rondom een thema of onderwerp. In de culturele zaal kunnen bezoekers burgemeester Rosan Kocken samen met de wethouders Maarten van der Greft, Anja Vijselaar en Cees van Uden ontmoeten.

Op de kramenmarkt laten verenigingen en organisaties zien wat zij doen en welke activiteiten zij organiseren. Voor bezoekers leuk en interessant om te zien en om aan deel te nemen. Veel verenigingen en organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers. Voor bezoekers die overwegen vrijwilligerswerk te gaan doen is er dan ook veel gelegenheid om zich te oriënteren.

Op de foto: Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt 7 januari in Willisstee. Foto: Archief NM.