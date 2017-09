Gemeentebelangen Uithoorn presenteert nieuw logo

Uithoorn – Met trots presenteren fractie en bestuur van Gemeentebelangen het nieuwe logo van dé lokale partij van Uithoorn en De Kwakel. Afgelopen maanden is er met veel zorg en aandacht in samenwerking met een deskundige art director een logo ontworpen dat het oude logo vervangt.

Het nieuwe logo is een fris en modern ontwerp, waarbij er is gekozen om de letters in de oranje huiskleur van Gemeentebelangen op een wit vlak weer te geven. Deze combinatie zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid, zoals de inwoners in onze gemeente van Gemeentebelangen gewend zijn.

In het logo bestaat de tekst uit de letters GB met daaronder de volledige naam Gemeentebelangen. De afkorting GB past in de huidige tijd waarin social media en korte berichten de standaard zijn, terwijl de volledig uitgeschreven naam van Gemeentebelangen de verbinding met het verleden van de partij, dat bijna 50 jaar terug gaat, waarborgt.

De letters GB vertegenwoordigen de partij en staan in het logo verankerd in het woord “gemeente”. Daarmee zorgen ze voor de uitstraling die Gemeentebelangen nastreeft: “midden in de lokale samenleving staan en toegankelijk zijn voor iedereen”.

De komende maanden zal het nieuwe logo van Gemeentebelangen steeds meer zichtbaar gaan worden in Uithoorn en De Kwakel, ook met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Houd hiervoor de website www.gemeentebelangen.nl en de Facebook pagina in de gaten!

Op de foto vlnr: Sjaak verhaar, Wethouder hans Bouma, Ferry Hoekstra, Herman Bezuijen en Iris Theijssen.