Gemeente Uithoorn in de race voor NK-tegelwippen

Uithoorn – Gemeente Uithoorn doet dit jaar voor de eerste keer mee aan het NK Tegelwippen. Het NK loopt van 21 maart tot en met 31 oktober. Het NK Tegelwippen is een landelijke wedstrijd onder gemeenten die strijden om de Gouden Schep, de prijs voor de gemeente die de meeste tegels wipt. De gemeente gaat de strijd aan met gemeenten Diemen en Ouder-Amstel voor de meeste gewipte tegels! De wedstrijd is bedoeld om de omgeving beter te wapenen tegen extreme hitte of regenval, weersomstandigheden waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Groene tuinen, straten en lanen

Op 21 maart zal wethouder Ferry Hoekstra de schop ter hand nemen om het plein aan de Joost van den Vondellaan te vergroenen. Hij zal zes m2 tegels verwijderen om plaats te maken voor een kleurrijk bloementuintje. Maar dit is slechts het begin: het plein kan nog verder vergroend worden en omwonenden mogen hiervoor ideeën aanbrengen. De gemeente zoekt niet alleen locaties op eigen grond, maar hoopt ook inwoners te inspireren om tegels uit de tuinen te verwijderen om ruimte te maken voor groen. En de ambitie is hoog, getuige het feit dat de gemeentes Diemen en Ouder-Amstel officieel zijn uitgedaagd in de wedstrijd.

Wethouder Ferry Hoekstra is vastbesloten om de strijd met de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel te winnen: “We worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering en zullen ons hierop moeten aanpassen om het draaglijk te houden. We gaan zelf op zoek naar locaties die we kunnen vergroenen en gaan de wijk in om inwoners te enthousiasmeren. Doet u ook mee? “

Wilt u weten hoe u uw tuin kunt vergroenen? Kijk voor tips op de websites van het NK Tegelwippen of Steenbreek. Daar staat wat je moet doen om planten en bomen te laten groeien. De gemeente gaat zelf de wijk in om tegels in ontvangst te nemen en plantjes aan te bieden voor iedereen die tegels komt inleveren. Ook zal er een tegeltaxi rondrijden om tegels op te halen. Hoe dat werkt leest u op de gemeentewebsite www.uithoorn.nl/tegelwippen.