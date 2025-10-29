Gemeente presenteert uitvoeringsplannen verkeer in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis

De Ronde Venen – De verkeerssituatie in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis krijgt een concrete impuls. De uitvoeringsplannen verkeer voor deze dorpen zijn gereed en markeren een overgang van beleidsmatige ambities naar tastbare maatregelen. De plannen zijn het resultaat van een intensief participatietraject waarin inwoners, ondernemers en dorpsraden hun stem lieten horen.

In 2023 stelde de gemeenteraad het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023-2030 vast. De nu gepresenteerde uitvoeringsplannen vormen de praktische vertaling van dat beleidsdocument. De gemeente koos nadrukkelijk voor een lokale benadering: per dorp zijn specifieke knelpunten en kansen in kaart gebracht, mede op basis van verkeersveiligheidsdata en input van bewoners.

Participatie als fundament

De gemeente benadrukt dat de plannen niet in beton zijn gegoten. Via inloopbijeenkomsten, online enquêtes en overleg met ondernemersverenigingen en dorpsraden zijn honderden suggesties verzameld. Die input is verwerkt in maatregelen die binnen drie jaar uitvoerbaar zijn én passen binnen het beschikbare budget.

Enkele voorbeelden: in Abcoude wordt de voorrangssituatie op De Weert verduidelijkt. Op het Bedrijventerrein Mijdrecht worden fietsgebruik en openbaar vervoer gestimuleerd voor woon-werkverkeer. In Mijdrecht wordt de voetgangersoversteek op Hofland-Noord aangepast en de kruising bij de Lidl overzichtelijker gemaakt. In Wilnis wordt de oversteekplaats bij de kruising Veenweg/Pastoor Kannelaan verlegd. Alle maatregelen zijn te vinden op de projectpagina van de gemeente. Direct aanwonenden worden voorafgaand aan de uitvoering geïnformeerd over werkzaamheden in hun directe omgeving.

Voor Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef zijn de uitvoeringsplannen al eerder vastgesteld en grotendeels uitgevoerd. De afronding volgt in 2026. In Vinkeveen worden verkeersmaatregelen meegenomen in de herinrichting van de doorgaande wegen. Voor Waverveen lopen nog gesprekken over toekomstige ontwikkelingen.

De uitvoeringsplannen zijn een stap in de goede richting, maar roepen ook vragen op. Hoe duurzaam zijn de maatregelen? Wordt er voldoende rekening gehouden met toekomstige mobiliteitstrends, zoals elektrisch vervoer en deelmobiliteit? En hoe wordt de voortgang gemonitord?

De Nieuwe Meerbode volgt de uitvoering op de voet en blijft kritisch en constructief meedenken over de mobiliteit van morgen in De Ronde Venen.

Op de foto: De plannen zijn het resultaat van een intensief participatietraject waarin inwoners, ondernemers en dorpsraden hun stem lieten horen. Foto: aangeleverd.