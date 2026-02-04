Gemeente ondertekent overeenkomst toekomstbestendige afvalinzameling

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen heeft donderdag 29 januari samen met de gemeenten Montfoort en Stichtse Vecht een dienstverleningsovereenkomst met Cyclus ondertekend. Vanaf 1 januari 2027 gaat Cyclus de huis-aan-huis afvalinzameling ín en de afvalverwerking vóór De Ronde Venen verzorgen. Sinds begin dit jaar is onze gemeente, net als de andere twee gemeenten, officieel aandeelhouder van Cyclus.

Met de keuze voor Cyclus zet de gemeente een belangrijke stap richting een efficiënt, toekomstbestendig en circulair afval- en grondstoffenbeheer. Door aan te sluiten bij een regionale partner met veel ervaring, versterken wij onze ambities om afval te verminderen en grondstoffen optimaal te hergebruiken.

Cyclus werkt al jarenlang voor verschillende gemeenten in het Groene Hart. Het bedrijf heeft veel kennis over duurzame en slimme manieren om afval in te zamelen. Voor De Ronde Venen zorgt dit voor een duidelijke verbetering van het afvalbeheer in onze gemeente.

In 2026 verandert er nog niets voor inwoners. Cyclus start de inzameling vanaf 1 januari 2027. De komende maanden bereiden Cyclus en de gemeente gezamenlijk de overgang zorgvuldig voor. Inwoners worden in de loop van 2026 uitgebreid geïnformeerd over de overgang en eventuele praktische gevolgen, zoals wijzigingen in de inzamelroutes of -middelen.

Naast wethouder Maarten van der Greft tekenden ook waarnemend burgemeester Aukje Treep-van Hoeckel van gemeente Montfoort en wethouder Hans van den Akker van gemeente Stichtse Vecht de overeenkomst. De aansluiting van De Ronde Venen, Montfoort en Stichtse Vecht betekent een uitbreiding van in totaal ongeveer 58.800 huishoudens binnen de Cyclus-regio, waarvan ongeveer 21.390 huishoudens in De Ronde Venen. Hiermee draagt De Ronde Venen bij aan een bredere regionale samenwerking en ontstaat een sterk netwerk voor duurzaam afvalbeheer.

Van der Greft (afval): “Met deze samenwerking zorgen we ervoor, dat ook in de toekomst het afval van onze inwoners wordt opgehaald. Samen met Cyclus bouwen we aan slimme, betaalbare, eerlijke en duurzame oplossingen voor onze inwoners.”

Op de foto: Wethouder Maarten van der Greft (De Ronde venen), waarnemend burgemeester Aukje Treep-van Hoeckel (Montfoort), Hans van den Akker (Stichtse Vecht) en directeur van Cyclus Arno van Haasterecht. Foto: aangeleverd.