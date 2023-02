Gemeente: “Laat uw stem horen over Schipholgeluid”

Aalsmeer – Het kabinet wil uw mening over het oprekken van geluidsnormen voor Schiphol. Voor onder andere Aalsmeer wil men op een aantal meetpunten grenswaarden significant verhogen, waardoor flink meer geluid van vliegtuigen is toegestaan. Ook Uithoorn en Amstelveen zullen meer hinder ondervinden van deze zogeheten experimenteerregeling.

Om na het beëindigen van het anticiperend handhaven op Schiphol het strikt preferentieel baangebruik voort te zetten is een ministeriële regeling opgesteld die per november dit jaar zal ingaan, de zogeheten experimenteerregeling. Met strikt preferentieel baangebruik worden de start- en landingsbanen volgens het kabinet ingezet met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Maar door het oprekken van de grenswaarden blijft er ruimte voor 460 duizend vliegtuigbewegingen en zullen juist Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen per saldo meer hinder gaan ondervinden.

Onacceptabel

Wethouder Schipholzaken van Aalsmeer Dick Kuin is namens het college duidelijk in zijn reactie op de experimenteerregeling: “Dit is onacceptabel. Je zou kunnen zeggen dat het kabinet nu gaat experimenteren met de gezondheid van onze inwoners. Teveel geluid is slecht voor de gezondheid, dat staat vast. De geluidsnormen liggen al ruim boven de normen die de WHO adviseert. Elke decibel toename is er eigenlijk drie teveel omdat er nu al sprake is van overbelasting.” De gemeente gaat in overleg met gemeenten die ook te maken krijgen met de gevolgen van deze experimenteerregeling over mogelijke stappen. Uw mening kunt u geven op: https://www.internetconsultatie.nl/experimenteerregeling_schiphol/b1