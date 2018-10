Gemeente in actie voor nette openbare ruimte

Aalsmeer – Al geruime tijd zien de vrije aanplakzuilen in de gemeente er niet uit. Het exemplaar bij de Spoorlaan is er misschien nog wel het ergste aan toe. De zuil lijkt het doelwit te zijn geweest van vandalen, maar ouderdom speelt in deze ook mee.

De gemeente heeft daarom besloten deze zuil en nog vier andere borden, die de mogelijkheid geven om affiches over activiteiten, concerten, e.d. vrij op te plakken, te vervangen of te vernieuwen. De zuil op het Praamplein wordt geheel vernieuwd.

Voertuigwrakken

Deze vervanging en vernieuwing is niet de enige maatregel die de gemeente treft om de openbare ruimte netter, schoner en veiliger te maken en te houden. Ook is besloten om voertuigwrakken aan te pakken, die op de openbare weg staan geparkeerd. Deze gaan verwijderd worden, zodat de plekken weer vrij komen als parkeermogelijkheid.

Wie in de buurt een voertuigwrak heeft staan, kan dit melden bij de gemeente via e-mail info@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387575.

Als het inderdaad om een voertuigwrak gaat, plakt de gemeente een sticker op het voertuig met de aankondiging dat deze verwijderd gaat worden binnen enkele weken.

Foto: De aanplakzuil in de Spoorlaan, al enkele maanden niet tot nauwelijks meer bruikbaar vanwege vernieling of veroudering.