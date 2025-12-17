De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen treedt per 1 januari 2026 officieel toe tot het publieke afvalbedrijf Cyclus door de aankoop van aandelen. Cyclus werkt voor en samen met gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht en richt zich op duurzame afvalinzameling, recycling en circulaire oplossingen. Het bedrijf zal uiteindelijk ook de huis-aan-huis-inzameling verzorgen.

In januari 2026 tekenen Cyclus en gemeente De Ronde Venen de Dienstverleningsovereenkomst. Daarmee zet de gemeente een belangrijke stap richting efficiënte en toekomstbestendige afvalinzameling. Het jaar 2026 staat dan in het teken van voorbereiding: alle processen en systemen worden ingeregeld om de dienstverlening vanaf 2027 soepel te laten verlopen.

Inwoners merken vooralsnog weinig van de overstap. Pas vanaf 1 januari 2027 verzorgt Cyclus de huis-aan-huis inzameling en verwerking van restafval, GFTE-afval (Groente-, Fruit-, Tuin- en Etensresten), papier en PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons). De frequentie van inzameling verandert niet. Ook de papier-inzameling door vrijwilligers van verenigingen, scholen en kerken blijft bestaan.

Met deze samenwerking wil Gemeente De Ronde Venen bijdragen aan een circulaire economie en een schone leefomgeving. Wethouder Maarten van der Greft (afval): “Onze inwoners staan centraal bij deze keuze. Door samen te werken met Cyclus zorgen we voor een betrouwbare en efficiënte afvalinzameling, zonder dat er voor hen grote veranderingen zijn. Daarnaast willen we het zo makkelijk mogelijk maken om afval goed te scheiden. Zo dragen we samen bij aan een schone en leefbare gemeente.”

Op de foto: Gemeente DRV sluit zich aan bij Cyclus voor afvalinzameling. Foto: aangeleverd.