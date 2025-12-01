Gemeente DRV gaat veteranen beter ondersteunen 

De Ronde Venen – De Ronde Venen gaat veteranen uit de gemeente beter ondersteunen bij het vinden van zorg en hulp. Dat heeft wethouder Maarten van der Greft (Zorg) toegezegd in een gesprek met veteranen. Tijdens dat gesprek ontving de wethouder het resultaat van een onderzoek naar het gemeentelijk veteranenbeleid uitgevoerd door Birgitte Detmers uit Abcoude. Daaruit blijkt dat de ondersteuning die de gemeente biedt aan veteranen kan worden verbeterd.

Uit het rapport blijkt, dat de gemeente op dit moment geen officieel beleid heeft om veteranen te ondersteunen. Dat zou er volgens de wet wel moeten zijn, met name voor veteranen die worstelen met psychosociale of fysieke problemen als gevolg van hun werkzaamheden als militair. Veteranen zijn alle (oud)militairen die het Koninkrijk der Nederlanden dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

‘Goede ondersteuning belangrijk’

“Goede ondersteuning van veteranen is belangrijk”, zegt wethouder Van der Greft. “Veteranen leggen niet altijd een verbinding tussen problemen waarmee ze kampen of de trauma’s die ze hebben en het werk dat ze als militair hebben gedaan. Op die manier kunnen ze jaren met problemen rondlopen zonder dat bij de bron aan te pakken. Daarom willen we veteranen beter helpen bij het vinden van zorg en steun en ook huisartsen en hulpverleners hier goed over informeren. Zij moeten bij het stellen van de diagnose actief doorvragen naar het eventuele veteranenverleden zodat beter hulp kan worden geboden.’’

Birgitte Detmers diende als veteraan bij de Koninklijke Marine en werd in 1999 uitgezonden naar Albanië. De ingrijpende ervaringen tijdens deze missie hebben bij haar een posttraumatische stressreactie veroorzaakt, maar inmiddels is zij daarvan hersteld. Op dit moment werkt zij bij het Facilitair Bedrijf van Defensie en voerde zij voor haar studie het onderzoek uit naar het veteranenbeleid in De Ronde Venen. Zij is daarnaast één van de initiatiefnemers die een organisatie voor veteranen in de gemeente wil opzetten. Gezamenlijk wordt bekeken of een stichting kan worden opgericht die activiteiten voor veteranen gaat coördineren.

Maarten van der Greft en Birgitte Detmers. Foto: aangeleverd.