Gemeente betaalt mee aan zorgverzekering

De Ronde Venen – Inwoners met een uitkering of een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm kunnen zich uitgebreid verzekeren tegen zorgkosten. Gemeente De Ronde Venen biedt een collectieve zorgverzekering aan, samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De gemeente betaalt een deel van de premie en inwoners krijgen vele extra’s.

De gemeente biedt drie aanvullende verzekeringen aan: AV-Basis voor 158,14 euro per maand is bedoeld voor inwoners die geen of weinig zorgkosten verwachten. Dit is de meest voordelige aanvullende verzekering en biedt zekerheid als dat nodig is. ​AV-Standaard voor 168,38 euro per maand biedt een ruimer pakket. AV-Top verzekering voor 189,56 euro per maand biedt de meest uitgebreide dekking.

Aanmelden

Overstappen kan voor het einde van dit jaar. Ga naar www.gezondverzekerd.nl/de-ronde-venen. Na het aanmelden vraagt de gemeente om de nodige bewijzen. Zorg en Zekerheid zegt de huidige zorgverzekering op. Deelname kan alleen als er geen betalingsachterstand bij is de huidige verzekeraar.

Hulp nodig of advies? Kom dan langs bij het Geldpunt aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. Zorg en Zekerheid is aanwezig bij de spreekuren van 1 t/m 8 december tussen 13.30 en 15.30 uur. Bij het spreekuur is ook een medewerker van de gemeente beschikbaar voor vragen over geld en bestaande regelingen. Lukt het niet om binnen te lopen bij het spreekuur, neem dan contact op met Zorg en Zekerheid, 071 – 5825 825.

Op de foto: Inwoners van DRV met een uitkering of een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm kunnen zich uitgebreid verzekeren tegen zorgkosten. Foto: aangeleverd.