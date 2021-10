Geluksmoment Wilco Vreeken: “BMW, bomen en oesters”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het beleven van een geluksmoment is voor iedereen anders. Deze unieke momenten met elkaar delen maakt het nog meer bijzonder. In aanloop naar de Geluksroute (laatste weekend van mei 2022) waarin het delen van geluk centraal staat, passeren de mooiste verhalen de revue. Deze week vertelt Wilco Vreeken wat hem gelukkig maakt.

Mooie vriendschappen

Een groot geluksmoment voor Wilco Vreeken is het repareren van zijn oude BMW motoren. Zelf ziet hij dat als het betere knutselwerk. Met andere woorden; het is geen bouwpakketje dat je ‘even’ in elkaar zet. Als het karwei geklaard is en alles doet het, dan is er toch duidelijk sprake van een geluksmoment. Mede door de motor heeft Wilco ook mooie vriendschappen opgebouwd. Regelmatig spreekt Wilco met zijn motor-maten af. De meest favoriete motor campings zijn te vinden in de Noordelijke provincies. “Lekker tentje mee.” Een beetje vorst kan hij best hebben. “Ik ben wel wat gewend”, lacht hij. Overdag de omgeving verkennen en ’s avonds met de maten naar de bar. Het is feest om Wilco te horen beschrijven wat de motor voor hem betekent. “Op de motor beleef je de momenten veel beter, de temperatuurverschillen, planten en bloemen geuren, dat heb je niet als je in een auto zit.”

Oog voor detail

Als elektromonteur heeft hij een dynamisch bestaan. “Dan is het heerlijk om op vrije dagen overdag de stilte op te zoeken. Met de motor een eindje rijden en dan ergens lekker wandelen en fotograferen.” Zijn Facebook vrienden verrast hij telkens weer met prachtige foto’s waarin zijn oog voor detail opvallend is. Vooral bomen hebben zijn interesse. “De vorm van de boom, de vele littekens die een hele geschiedenis vertellen. Ik vind het machtig mooi wanneer een roodborstje of een eekhoorn mij aankijkt. Ik voel mij dan zo verbonden met de dieren. Er ontstaat toch een hele andere interactie wanneer ik op mijn knieën zit om de Schotse Hooglanders of wilde paarden te fotograferen en er komt zo’n paard in mijn nek hijgen. Ik heb altijd een bijzonder contact met dieren. Honden komen ook altijd naar mij toe, die houden van mij.”

180 Cd’s van Bach

“Ik luister veel naar muziek. Van pop tot rock, maar mijn voorkeur gaat uit naar klassiek en dan vooral naar Bach. Ik heb van Bach inmiddels ruim 180 cd’s. Af en toe koop ik zo’n zelfde stuk, maar dan in een andere uitvoering. Mijn ouders hadden een LP met daarop draaiorgelmuziek. Ik vond als vijf-jarige vooral de composities mooi en die waren van Bach. Ik was meteen verkocht. Popmuziek vond ik vreselijk. Mijn ouders waren a-muzikaal, maar voor mij kochten zij een LP met viool muziek. Mijn liefde voor Bach is gebleven. Veel later heb ik die LP met draaiorgelmuziek ook gevonden en gekocht. Ik heb ‘m één keer beluisterd en daarna nooit meer maar de nostalgie blijft bijzonder.”

Ultieme geluksmoment

Een goed gezelschap, lekker eten en een goed gesprek. Dat zijn geluks-momenten voor Wilco, maar het ultieme geluk is toch de oester! “Ach, dat is genieten. Iedere oester is een feestje op zich.” In Parijs kreeg hij ze niet door zijn keel. Maar in Aalsmeer in de Dorpshoek leerde hij ze proeven. “Het zijn vier verschillende smaken. De tabasco, de citroen, de oester, het zout van het water en dan daarna een slokje van de juiste wijn. Dat is voor mij hét ultieme geluksmoment!”

Kijk voor meer informatie over de Geluksroute op www.kunstkas@org.nl. Ook een geluksmoment wil delen? Mail naar: nackwach@tiscali.nl

Foto: Easy de kat die zijn domicilie heeft boven Pasta-Vino en goede maatjes is met Wilco.