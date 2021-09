Geiten drieling geboren op Boerenvreugd

Aalsmeer – Op kinderboerderij Boerenvreugd is een drieling geboren. MoederAbby heeft twee geitjes en een bokje op de wereld gezet. De jongen hebben van de OTT boeren en boerinnen de namen Cloë, Celine en Ceres gekregen.

De familie verblijft nog even in de stal maar zal gauw lekker in de wei mogen rondlopen. Kraambezoek is welkom op de boerderij aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.

De kinderboerderij is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur en in het weekend, zaterdag en zondag, van 10.00 tot 16.30 uur.