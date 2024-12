Geen treffers bij Legmeervogels

Uithoorn – Het duel tussen de nummer 1 Legmeervogels en de nummer 5 op de ranglijst het Mijdrechtse Argon is geëindigd zoals elk duel wordt begonnen nul tegen nul. Door de resultaat zakken beide ploeg een plaats op de ranglijst van de zaterdag 2e klasse A. Legmeervogels eindigt in december 2024 de competitie met 11 wedstrijden gespeeld en 23 punten op een toch wel fraaie 2e plaats 1 punt achter de FC De Bilt dat 24 punten heeft en Herbstmeister is geworden. Argon vinden wij terug op een 6e plaats. Legneervogels hervat de competitie op zaterdag 18 januari 2025 met een uitduel tegen CSW uit Wilnis. Voor Legmeervogels is er nog een bekerwedstrijd in 2024 en wel op dinsdagavond 17 december in en tegen s.v. Hoofddorp. Dit duel begint vooralsnog om 20.00 uur op DE IJVELDEN in Hoofddorp

Terug naar de wedstrijd. Zeker in de eerste helft is Legmeervogels de bovenliggende partij en heeft het recht op doelpunten. Helaas laat de afwerking te wensen over. De eerste mogelijkheid om te score is voor Rinaigel Ogenio na een voorzet van Jordy Nieuwendijk. De kopbal van Ogenio mist alleen de juiste richting. Ook Youri Habing,Camiel Schouten, Robin Wakkers en Mervin Hansen kunnen de bal niet in het doel krijgen. Aan de andere kant hoefde Legmeervogels doelman Darrin de Mezad niet of nauwelijks op te treden. 0-0 is dan ook de ruststand

Handelen

In de tweede helft komt Argon wat meer uit zijn schulp en Legmeervogels doelman moet zo nu en dan handelend optreden. Ook in het tweede bedrijf krijgt Legmeervogels de kansen maar net als in de eerste helft blijft de juiste afwerking achterwegen. Vlak voor het eindsignaal zijn er twee grote kansen om de openingstreffer te produceren. Eerst is het Derk Streefkerk die goed reageerde op een voorzet van Dion Reuvekamp maar een teennagel te kort komt om de bal in het doel te werken. Even later is het bijna raak voor Argon. Quint Piris kan maar ternauwernood gestopt worden. Het is dan Mervin Hansen die met een uiterste krachtsinspanning Piris van score weet af te houden. De stand blijft dan ook 0-0. Legmeervogels verliest dan 2 punten en Argon gaat met een gestolen punt terug naar Mijdrecht. De laatste wedstrijd in 2024 is dan de bekerwedstrijd in en tegen Hoofddorp op dinsdagavond 17 december.

Verlenging

Na afloop van dit duel tekent Jack Honsbeek en nieuw 2-jarige overeenkomst als trainer van de zaterdagselectie van Legmeervogel. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2025 en eindigt dan op 30 juni 2027.

Foto’s: aangeleverd