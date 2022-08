Geen proefvaart voor de Pramenrace, wel palaver

Aalsmeer – Het bestuur van SPIE moet tot grote spijt mededelen dat er dit jaar geen proefvaart voor de Pramenrace gaat plaatsvinden. Door aangescherpte regelgeving zou voor dit evenement een aparte vergunning aangevraagd moeten worden. De kosten die daarmee gepaard gaan, zijn behoorlijk hoog, en daarom heeft SPIE besloten geen proefvaart te houden.

Weer palaver in FCA-kantine

Geen proefvaart dus op zondag 4 september, maar ook goed nieuws: Het palaver staat weer in z’n oude vorm op het programma. Onder het genot van een drankje gaat het bestuur aan de deelnemers vertellen wat nodig is voor de Pramenrace. Het palaver vindt als vanouds plaats in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Alle captains moeten aanwezig zijn om te tekenen voor deelname en ze mogen best nog een bemanningslid meenemen, bijvoorbeeld om de volle startzak te dragen. In de startzak, die uitgereikt wordt nadat de handtekening voor deelname gezet is, zit alles wat nodig is voor de Pramenrace.

Ook worden deze avond polsbandjes uitgedeeld, verschillende bandjes voor de stuurman en de bemanning. De stuurman krijgt het bandje gelijk om. Tijdens het palaver wordt ook de route besproken en de opdrachten doorgenomen. Op één opdracht na, deze krijgen de deelnemers tijdens het ontbijt (weer in drive-thru vorm) te horen. Het palaver op vrijdag 9 september begint om 20.00 uur.