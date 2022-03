Geen overval, aanhouding verward persoon

Aalsmeer – Vrijdag 18 maart omstreeks acht uur in de avond kreeg de politie een melding dat er overval werd gepleegd op de Aldi op het Poldermeesterplein. Meerdere politie eenheden kwamen ter plaatse.

Net te laat, want de verdachte was er al vandoor gegaan. Een omstander heeft de verdachte nog achterna gezeten, maar was deze uit het oog verloren. De zoektocht door de politie had uiteindelijk meer succes. Er is een verdachte aangehouden.

Een woordvoeder van de politie liet enige tijd later weten dat het ging om een verward persoon, die in de winkel mogelijk iemand bedreigd heeft.

Er zijn geen wapens bij de verdachte aangetroffen. De politie doet verder onderzoek, maar vast staat dat er geen overval is gepleegd op de supermarkt in Oosteinde.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen