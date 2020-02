Geen Hoflandschool maar: Hof-Nar-College

Mijdrecht – Op donderdag 20 februari werd het Carnavalsfeest gevierd op de Hoflandschool, die voor deze gelegenheid – net als de steden waar Carnaval gevierd wordt – een andere naam kreeg. Leerlingen mochten een nieuwe naam bedenken en per klas werd één naam gekozen die mee kon dingen voor de prijs.

Boekhandel Mondria heeft uit de namen de prijswinnaar voor de bovenbouw gekozen: Hof-NAR-College. Deze naam was bedacht door Thijs Ende uit groep 6 en Thijs mocht met een aantal leerlingen uit zijn klas het naambord voor de school tijdens Carnaval maken. Voor de onderbouw was Bas van der Horst de bedenker van de Carnavalsnaam: Carnavalschool. Ook hij mocht een bord mooi versieren. Tijdens de opening van het carnavalsfeest werden beide prijswinnaars door Nelie Groenendijk van boekhandel Mondria in het zonnetje gezet. Het werd een feestelijke dag met van iedere klas een optreden, spelletjes en uiteraard ontbrak de polonaise door de hele school niet.