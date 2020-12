Geef frituurvet een tweede leven

Regio – Oud en Nieuw staat weer voor de deur. En hoewel dit jaar in een klein gezelschap gevierd moeten worden, zullen Nederlanders traditiegetrouw in groten getale oliebollen gaan bakken. Een groot deel van de gebruikte frituurolie verdwijnt daarbij bij het restafval of in het riool. “Dat is zonde”, vindt Frans Claassen, directeur van MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, “aangezien het vet hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het maken van bio-brandstoffen. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze leefomgeving.”

Meer rioolverstoppingen

Eerder dit jaar meldde Stichting Rioned dat sinds de corona-lockdown Nederlanders steeds meer doekjes en beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, door het toilet spoelen. Met name de combinatie vet en doekjes kan bijzonder slecht zijn voor het milieu. Elke keer als het in het riool komt, plakt er meer en meer vet aan het riool. Samen met de vochtige doekjes wordt dat één grote, harde massa. En dat zorgt voor verstoppingen. Frituurvet, doekjes en mondkapjes horen dus niet in het riool. Gebruikt frituurvet of olie kan ingezameld worden bij meer dan 2500 locaties in Nederland. Want naast het voorkomen van verstoppingen, geeft het recyclen een tweede leven aan gebruikte vetten. Zo kan er van gebruikt frituurvet of bakolie bio-brandstof worden gemaakt. Bio-brandstof dat is gemaakt van gebruikt frituurvet is de meest duurzame brandstof die er is. Het heeft de laagste CO2-uitstoot van alle energiebronnen.

Een groenere wereld

Ook zorgt het inzamelen van gebruikte vetten voor extra inkomsten voor scholen en sportverenigingen. “Het inzamelen van gebruikte vetten heeft alleen maar voordelen voor onze maatschappij en draagt bij aan een groenere wereld”, zegt Frans Claassen, “Het is daarom belangrijk om hier aandacht voor te blijven houden.”