Gedichtendag met verkiezing dorpsdichter in Oude Veiling

Aalsmeer – De Gedichtendag 2024 vindt dit jaar niet plaats in Bacchus, maar op donderdag 25 januari in De Oude Veiling. Hoewel het culturele café sinds 1998 ’thuis’ is voor deze avond, is dit jaar gekozen voor de huiskamer in de Marktstraat. Reden hiervoor is dat deze avond ook de nieuwe dorpsdichter van Aalsmeer wordt gekozen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente.

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is en blijft heel benieuwd naar de bijdragen van dichters rond het thema ’thuis’: Omschrijf jouw gevoel van thuiskomen bij wie of wat en wanneer? Heeft thuis altijd met een huis te maken of kun je ook thuis zijn in een heel andere omgeving?

De spelregels zijn al jaren dezelfde: Het gedicht moet zelf geschreven zijn en de dichters presenteren hun bijdrage zelf deze avond. Een gedicht insturen kan tot uiterlijk 1 januari naar haremakerjcp@hetnet.nl (nieuw emailadres).

Foto: Huidig dorpsdichter Jan Daalman in Bacchus.