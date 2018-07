Gedichtenbundel Mister Jack voor Eefje

Rijsenhout – “Een prachtig boek, uit het leven gegrepen. Voor uzelf of om aan een vriend te geven. Ik laat u lachen, huilen en soms een beetje beven. En met dit alles redden we samen misschien wel een leven.”

Mister Jack heeft weer een boek klaar! Een gedichtenbundel deze keer, geïnspireerd op herkenbare situaties uit het leven van alledag. Ook foto’s kunnen de bron van een gedicht blijken en als dat zo was, dan vindt u de foto in het boek bij het gedicht. Soms heeft Jack deze zelf gemaakt, soms heeft hij foto’s van iemand anders gezien die hem raakten.

Na vier boeken die over meer auto-biografische anekdotes verhaalden en een heuse fictieve roman, komt er nu dus weer een ander genre aan bod.

Ernstig ziek

Deze keer gaat de gehele winst naar een goed doel, zoals het korte gedichtje aan het begin van dit artikel al doet vermoeden.

Eefje Muller is ernstig ziek, maar alle hoop is nog niet verloren. In Duitsland is een behandeling mogelijk die ze helaas niet volledig kan betalen.

Daarom is er een stichting opgericht en wordt er door crowdfunding geprobeerd de kosten op te brengen. Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.eefjemuller.nl

Minimaal 25 euro

Het boek ‘Proza en andere gedachtekronkels’ kan via www.projackpopart.com worden besteld of door een minimumbedrag van 25 euro te storten op NL19INGB0007312217 t.n.v. J. Muller.

Vergeet dan niet uw naam en volledige adres te vermelden, zodat het boek bij u kan worden geleverd.