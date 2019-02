Gedichtenavond in vrijheid

Aalsmeer – Het was vol in Bacchus op de door KCA georganiseerde Gedichtenavond afgelopen donderdag 31 januari. Twee dichters waren helaas niet aanwezig door de heersende griep maar achttien dichters, waaronder drie debutanten, hebben laten horen hoe zij het thema ‘Vrijheid’ in poëzie hebben verwoord.

Van persoonlijke vrijheden, snowboarden van Laura Touw-Bakker en het water van Marijke Engel, naar maatschappij kritische gedachten van Marjan van Houwelingen en Jan Millenaar. Theresia Stoel en Gerard Zelen lieten beseffen in wat voor vrij land Nederlanders wonen. Judith Glasbeek en haar ensemble zorgden voor de muzikale intermezzo’s en zij sloten in stijl af met een kroon op het hoofd en hun fluit als toorts, zodat zij het Vrijheidsbeeld vormden (zie foto).

Ook na de pauze bleven de dichters het publiek vermaken met prachtig werk of een performance zoals alleen Marcel Harting dat kan. De muisstille zaal tijdens de Engelstalige voordracht van Lianda van der Schilden bracht een onvergetelijk moment.

Het was een inspirerende avond vol beloften voor de toekomst met zoveel getalenteerde dichters! Nieuwsgierig geworden naar de gedichten? De bundel is voor 5 euro te koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat.