Gedichten rond thema aarde: Blindelings

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden.

Dit jaar was het thema Aarde. De gedichten (nog eens) lezen kan sinds vijf weken op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode. Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye en het is al de beurt geweest aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels, Marjan van Houwelingen, Robert Lieuw, C. Sloot-Commandeur, Koos Hagen, Gré Kalf, Engelie van der Weijden, Bram Landzaat, Jetty Dijksma, Joke van der Zee, Jan Nooij, Theresia Stoel, Gerard Zelen en Marcel Harting.

Deze week trakteren Marijke Engel, John Tesselaar en Pierre Tuning op mooie gedichten.

Aarde (Marijke Engel)

De grond heeft voortgebracht

gegeven en genomen

aards stof

in al je poriën

mij gelukkig weten

in moeders schoot

ontsproten

en gevoed

vermengd is het bloed

van onbetaalde waarde

mijn plek

mijn aarde.

Aardigheid (John Tesselaar)

Met z’n allen op een bol

heeft soms wat voeten in de aarde

globaal is het dringen

onbetaalbaar de waarde

tuin der lusten

zwart de bodem

groen het gewas

plukken wij dankbaar

de rode vruchten

welkom geschenk

onder de blauwe hemel

tot in eeuwigheid

overleven is een aardigheid.

Blindelings (Pierre Tuning)

Open je ogen en wordt verblind door het licht.

Je loopt, je struikelt, je valt en staat op.

De zon is zo zwaar; de zon raakt de grond.

Je dwaalt dor de velden en wortelt in water.

Je wilt maar steeds verder, naar diepe aderen

En poriën, en longen, hormonen en kleuren.

Maar de muziek zit gevangen in de horizon.

Het spitten in stenen toont woestijnen van glas.

Waarheen voert de tocht van de dobbelsteen?

De bal stuitert rond, het doel wordt gemist.

Je slaat gaten in het toch al brokkelige beton.

Sluit je ogen en wordt verblind door het licht.

In Bundel

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en dit boekwerk is voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.

Thema 2019: Vrijheid

Het nieuwe thema voor 2019 is ‘vrijheid’. De gedichtenavond gaat in Aalsmeer plaatsvinden op donderdag 31 januari in het knusse culturele café Bacchus. “Laat dwang thuis, rijm erop los of neem juist het pad van het vrije gedicht. Veel succes en plezier met dit creatieve proces”, aldus Ans, Anna-Marie, Leomiek en Marijke van de Werkgroep Podiumkunsten en Lituratuur van KCA. Sluitingsdatum voor deelname is 1 januari 2019.