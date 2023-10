Gedeputeerde neemt kijkje op Techniek Driedaagse

Aalsmeer – Workshop karren bouwen, bloemen inkopen op de klok en muren maken van mos en resthout. Onder toeziend oog van gedeputeerde Esther Rommel gingen leerlingen uit de regio Aalsmeer hier enthousiast mee aan de slag tijdens de Techniek Driedaagse. Zij kwam woensdag 4 oktober een kijkje nemen bij de Agri-Sierteelt, een branche die dit jaar voor de eerste keer meedoet aan dit techniekevenement.

De Techniek Driedaagse is voor leerlingen van de groepen 7, 8 en de brugklas. Verspreid over drie dagen volgen ruim 4.000 leerlingen uit gemeente De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer technische workshops onder leiding van lokale technici en vrijwilligers. Ze programmeren een robot, maken muren en leren van alles over de logistiek in onder andere de sierteelt. Dit jaar doen er maar liefst twee nieuwe branches mee, waaronder de Agri-Sierteelt.

Monique van Weerdenburg, programmamanager Arbeid & Onderwijs bij Greenport Aalsmeer, coördineert samen met Rein Roeleveld van Roeleveld & Bos de nieuwe branche Agri-Sierteelt. Monique: “In onze sector zijn alleen al in de regio Aalsmeer ongeveer 50.000 mensen aan het werk. Het is een sector vol banenkansen: van logistiek en teelt tot aan marketing.”

Met de deelname van bedrijven aan de Techniek Driedaagse kunnen jongeren en hun ouders zien wat allemaal mogelijk is.

Gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland maakte kennis met deelnemende bedrijven en keek mee met een aantal workshop. “Evenementen zoals de Techniek Driedaagse zijn heel belangrijk voor jongeren. Vaak hebben zij geen idee welke opleidingen en banen er allemaal zijn in de technische sector. Door kennis te maken met bedrijven en zelf aan de slag te gaan krijgen zij er meer gevoel bij. Hopelijk zorgt het ervoor dat zij kiezen voor een technisch beroep of zich verder gaan oriënteren op de mogelijkheden die er zijn.”

Naast gedeputeerde Rommel, was ook Ryanne Rustenburg, programmamanager van Green Chain bij het bezoek aanwezig. Green Chain is een consortium dat bestaat uit de Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord, Hogeschool Inholland, Vonk en Amsterdam Green Campus. Dit consortium heeft onlangs een grote subsidie ontvangen uit het Nationaal Groeifonds om de innovatiekracht in de sector te versterken en het onderwijs- en opleidingsaanbod te actualiseren.

Gedeputeerde Esther Rommel neemt een kijkje op de Techniek Driedaagse 2023 (Fotocredit: Greenport Aalsmeer)