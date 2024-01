Uithoorn – Tijdens de oud en nieuwviering hebben vandalen het nieuwe voetpad onder de Irenebrug vernield. Direct onder de brug is een stuk van het voetpad opgeblazen waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan, mocht er iemand instappen. Omwonenden hadden met een lange tak en rood plastic het gat gemarkeerd. Het is de taak van de gemeente om z.s.m. een metalen plaat over het gevaarlijke gat te schroeven.

Foto’s: Jan Uithol.