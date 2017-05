Ga niet in zee met ‘klusjesmannen’!

Amstelland – De heren travellers, of te wel de malafide klusjesmannen, hebben weer toegeslagen. Ditmaal in Amstelveen. Eén van hen sprak Engels. Deze man belde aan bij de bewoner van In de Wolken met de mededeling dat ze werkzaamheden gingen verrichten op het dak van de buren en dat dit overlast zou kunnen opleveren. Zeven ‘werklui’ gingen aan de slag.

Na zo’n tien minuten belde de ‘baas’ van de groep opnieuw aan bij de bewoner en vertelde dat met zijn dak ook kleinigheden mis waren. Dit hij dat kon maken voor 70 euro.

Dit aanbod werd geaccepteerd. Toen bleek het halve dak al gesloopt en waren de kosten plotsklaps duizenden euro’s. De bewoner maakte zich ernstig zorgen over het dak en ging akkoord met de verdere reparatie. De mannen hebben het dak dichtgemaakt en zouden de volgende dag terugkomen. Er werd woord gehouden. De volgende dag waren de ‘klussers’ er weer. De mannen kwamen toen met het verhaal dat de spanten van het dak ook rot waren. Dat konden ze ook wel maken.

De bewoner is weer geld gaan halen om de reparatie te betalen, echter bij terugkomst waren de werklui spoorloos. Al met al heeft een en ander duizenden euro’s gekost, buiten het feit dat er nu een officieel bonafide bedrijf moet komen om het dak nu echt te repareren. En uiteraard presenteert deze eveneens een rekening

De (waarschijnlijk Ierse) klusjemannen zijn actief. Er hebben zich ook ‘werklui’ gemeld bij inwoners in Amstelhoek en gisteren in de Meerwijk in Uithoorn. Dit keer waren het twee Engels sprekende mannen. Ze waren heel opdringerig en gaven aan het tuinpad en de gevels schoon te maken. De bewoner heeft ze gelukkig weggestuurd. De mannen zijn blank, hebben zwart haar en droegen werkbroeken met opvallende zakken. De politie doet nogmaals een oproep. Wimpel het af, ga niet in zee met deze heren. Het kost alleen maar geld!